Disney+本季訂戶增長放緩至數百萬 遠遜市場預期 股價周二急挫昨回穩

投資者對恒大（3333）危機的憂慮有所緩和，並等待聯儲局凌晨公布的議息聲明，為「收水」步伐透露端倪，美股三大指數早段向上，道指升350點。

觀望聯儲局議息 美股三大指數向上

投資者對Disney+的負面消息如此敏感，反映市場人士認為串流媒體服務對迪士尼前景的重要性。新冠疫情期間，電影院和迪士尼主題樂園長期關閉，Disney+的訂戶增長，成了支撐迪士尼股價的重要因素。迪士尼目前的股價，較去年3月美國疫情惡化後的低位，升近1倍。

包正博表示，迪士尼的工作室有61部電影及17套電視節目正在製作，但由於新冠變種病毒蔓延，令製作速度放慢。他強調製作延遲將是短暫，但承認第四財季的新節目比預期少，料將影響訂戶增長。此外，印度訂戶的優惠到期，以及拉美串流媒體產品的推出時間較預期遲，也影響到訂戶增速。在截至第三財季末，Disney+訂戶總數為1.16億戶。分析師原預期，其訂戶總數在第四財季可達1.257億戶，按季增長970萬戶。

變種病毒礙製作 影響訂戶增長

包正博呼籲投資者不要指望Disney+的訂戶增長，每季都穩步攀升，隨着經濟活動重啟，部分消費者減少了串流影視服務的訂閱數量，其他競爭對手已出現增長放緩的情况。串流媒體市場的龍頭Netflix（美：NFLX）的全球新增訂戶，已由去年上半年疫情高峰期間約2600萬戶，降至今年上半年的500多萬戶。

料到2024年訂戶較目前高1倍

去年疫情期間，電影院關閉，Disney+成為新電影的發行平台。包正博稱，即使疫情消退，迪士尼仍將保留這一選項，其唯一堅持的商業計劃，就是維持靈活性。不過這安排也令迪士尼陷入法律爭拗。迪士尼超級英雄片《黑寡婦》的女主角史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）早前入稟洛杉磯高等法院控告迪士尼違約，安排《黑寡婦》在影院和Disney+同步放映，影響票房，導致其分紅減少。

包正博表示，為挽留訂戶，並吸引新客，迪士尼正製作新的電影及電視劇，並繼續進軍新的海外市場。他對Disney+的發展前景表示樂觀。迪士尼預計，到2024年，Disney+訂戶將介乎2.3億至2.6億戶，較目前數量高出1倍。

（綜合報道）

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