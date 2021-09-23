美司法部領導跨部門委員會 調查Zoom收購Five9

指或為國安或執法權益帶來風險

由於Five9擁有美國聯邦通訊委員會（FCC）的授權，可擔任連繫美國本土及海外網絡的公共營運商，若要收購Five9，須申請將其授權轉讓給Zoom，引發「Team Telecom」的國安調查。根據FCC在網站公布一封8月的信函，司法部表示，該申請相關的外國關係及擁有權問題可能存在風險，要求FCC推遲對此申請的處理，直至「Team Telecom」完成審查。這導致Zoom與Five9的交易暫緩。

Zoom發言人稱，收購Five9須獲電訊監管部門的批准，已向有關監管機構提交申請，審批程序正在進行。Zoom預計，將在明年上半年前獲監管部門的批准，令交易仍可能按計劃完成。不過有顧問機構質疑， Zoom在中國經營大量業務，令這宗收購存在政治風險。包括FCC在內的美國監管機構，近年加快清除美國電訊基礎設施與中國的連繫。

美國檢察部門曾質疑Zoom為中國政府服務。不過Zoom一再強調，其中國出生的行政總裁袁征擁有美國公民身分。

（綜合報道）

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