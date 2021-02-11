歐央行委員：PEPP結束後 或提高常規買債

歐元區的復蘇，應能使歐洲央行在明年3月結束價值1.85萬億歐元（約16.9萬億港元）的PEPP，不過歐洲央行官員將討論如何避免在刺激政策被撤回後，經濟增長受阻。米勒表示，選擇之一是加碼疫情前已推行的寬鬆計劃，在目前每月200億歐元（約1828億港元）的買債基礎上，增加購買額度。德國10年期國債孳息變化不大。

此外，由民主黨控制的美國眾議院，已表決通過暫停債務上限的法案，預計參議院將在本周稍後或下周初對該法案進行表決。兩黨在參議院勢均力敵，多數參議院共和黨人表示，不會投票支持提高債限，令債限爭拗繼續陷於僵局。

美眾議院通過提高債務上限

另外，美國證交會（SEC）主席蓋斯勒（Gary Gensler）警告，銀行和其他公司過去提供的私人形式貨幣以失敗告終，重申美國證券法規賦予SEC對虛擬貨幣極大監管權力，認為美國國會可協助修補虛擬貨幣監管方面的一些漏洞，例如加強規管虛擬貨幣交易所。投資者憂慮虛擬貨幣規管收緊，比特幣價格在香港時間周三早上5時曾跌穿4萬美元大關，是8月來首次。比特幣昨晚反彈至4.2萬美元，但以太幣仍未收復3000美元關口。

（綜合報道）

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