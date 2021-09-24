彭博：恒大獲中央指示避免債券違約 未提具體援助 摩通：股價反彈僅短暫效果

明報記者 方楚茵

雖然有中央介入消息帶動，但恒大系股價反彈似乎略為乏力，當中恒大曾升逾32%，收市升幅已縮至不足18%，恒大汽車（0708）僅升不足1%，恒騰網絡（0136）更是下跌收市。

恒大境內外債務龐大，單是年底前境外債息已高達6.15億美元（約48億港元）及3.54億元人民幣，當中恒大只公布以「場外方式協商」如期償還一批境內債券約2.32億元人民幣債息外，卻未有交代公司昨日（23日）到期約8353萬美元（約6.52億港元）債息是否如期支付。據彭博社指出，該債券設有30天寬限期，意味恒大可延至下月支付。

彭博社引述消息人士指出，中央雖向恒大下達兩大指示，但未有提供具體的執行指引，更無提及會否提供資金上的支援，因此對恒大而言難言是好消息。此外，報道又指出，中央正在嘗試了解恒大境外債券持有人身分。

另據外電報道，恒大汽車未能如期向部分員工支付9月薪金，同時上海及深圳已延期試產，由於現金流困難，意味明年可能無法實現量產的目標。

道瓊斯：中央促地方做好爆煲準備

至於道瓊斯則引述知情官員稱，中央正在要求地方政府為恒大的可有能「倒下」做好準備，包括要求地方政府成立會計師和法律專家組，研究恒大的財務狀况，以及與地方國有和民營房地產開發商會談，準備接管房地產項目，以及建立執法團隊，監控公眾的抗議行動。

投行摩通昨日發表報告，指基於恒大有傳被國企接管，以及其境內債以「場外方式協商」解決，預期對內房股股價反應屬正面，但反彈僅屬短暫，因為目前有關恒大的債務重組仍有太多不確定因素有待解決，相信須待恒大債務問題有較明確的解決方案，或行業在按揭或開發方面獲政府放鬆邊際信貸，以及事件的溢出效應減少蔓延，內房股才較具意義的反彈。

倘國企落實接管 券商料內房物管大反彈

銀河聯昌報告則認為，若恒大獲國企接管消息屬實，將會是非常正面的信息，並指過去數月，中資物業及物管股股價受累於恒大的打擊，倘消息屬實，預期內房及物管短期或強勁反彈。