北大方正維好債權人港入稟追67億

黎嘉恩：中港地產項目可處理抵債

坤智清盤人、德勤中國副主席黎嘉恩接受本報查詢時表示，除坤智外，其母公司方正資訊均有採取行動入稟高院，期望能夠幫助債權人提高回收的資產及款項金額。

他說，方正資訊除了可出售北大資源逾六成股權，討回部分價值外，在中港尚有地產項目可以處理。

據了解，今次坤智等選擇在香港入稟，而非在內地追討，是期望藉此尋求更佳法律保障。今次坤智入稟，事涉該公司於2018年4月及5月份，分別發行兩筆本金總額4.9億及3.1億美元的維好債券。資料顯示，該兩筆維好債由方正資訊出任擔保人，北大方正及紐約梅隆銀行倫敦分行則作為信託人，並據此訂立維好協議及回購權益承諾協議（EIPU），協議將按英式法律管轄及香港法院司法受理。根據該等協議，若發行人未能如期償付，方正資訊便會作為主要債務人去履行合約，根據維好協議，北大方正有責任向方正資訊及坤智提供財政支持及備用額度等，甚至行使回購權益承諾協議，以便履行償付債權人的責任。

在港追討 法律保障較佳

不過，入稟狀指出，自北大方正於2020年2月下旬因為未能夠履行超級短期商業融資券（見表），觸發多項債務交叉違約開始，即未能向坤智發行的兩筆維好債持有人如期支付利息。其後信託人分別於同年2月及3月去信坤智、方正資訊及北大方正，知會違約並構成即時支付情况，惟屢經催繳無效，直到今年2月1日，連同本金、累計利息及費用，已累積至多達8.57億美元。因此坤智據此採取行動，入稟高院，直指北大方正未能履行維好協議及EIPU，追討8.57億美元本金、利息連費用。