涉中國森林IPO違規 畢馬威兩會計師共罰款百萬

畢馬威曾擔任中國森林於2009年在香港首次公開招股的申報會計師，負責公開招股審計。此外，於中國森林上市後，曾審計該集團2009年財務報表，於公開招股審計的會計師報告及2009年審計的核數師報告，均發表了無保留意見。余玉萍及余慧心分別是公開招股審計及2009年審計的審計項目合伙人。

批欠缺專業懷疑態度

公會收到財匯局轉介，指中國森林公開招股審計及2009年審計有違規情况，審計團隊進行審計程序時，在多個範疇欠缺充分的專業懷疑態度，在公開招股審計中就伐木許可證的可靠性、若干客戶的存在、銷售的完整性、伐木費用的產生及完整性、林地資產的存在及擁有權，以及該集團對現金及現金等價物的有效監控，均未有取得充分憑證及編備完備的紀錄。在2009年審計中，審計團隊亦未有就銷售的完整性，以及林地資產的存在及擁有權取得充分憑證。

紀律委員會認為，該等違規並非故意、罔顧後果或出於不正當動機，但認為處分應相稱地反映違規的性質，以保障公眾利益。