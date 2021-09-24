譚仔首日孖展暫超購近9倍 主席無懼市况波動 稱顧客「牛定熊都食」

明報記者 葉翠

劉達民在會上表示，市場波動及調整時有發生，不過認為香港顧客開心會食米線，不開心也會食米線，無論牛市或熊市都會食米線，反映顧客對集團的需求每日都存在，在不同地區亦有一定的發展空間，因此，不認為近期市况會對集團招股有太大影響，強調對公司有很大信心。劉又稱，亞洲粉麵專門店及快速休閒餐廳市場本身有顯著增長，預計香港餐飲市場不會飽和。

多家券商對認購反應有保留

輝立證券企業融資副經理陳英傑表示，現時市况較差，加上近期新股破發率較高，投資者對新股市場欠缺信心，預計本港投資者對該股態度保守，而集團以香港市場為主，相信內地投資者對該股興趣不大。一通證券行政總裁宓光輝稱，餐飲股增長潛力有限，市場可預視其業務前景發展，加上集團並非新興餐飲，沒有市場期待的新元素，跟近期市場熱捧的新經濟行業相比，吸引力較低。

在英註冊商標 未正面回應是否進軍當地

譚仔在招股書中提到，集資所得的一部分會用於開拓海外市場。據英國知識產權局（UKIPO）網站顯示，今年5至6月「譚仔」及「譚仔三哥」在英國註冊了公司商標，反映譚仔國際或欲開拓英國市場。本報向集團查詢是否將進軍英國，集團發言人回應稱，公司專注目前招股書中提及的發展計劃，在香港、中國內地、新加坡、日本及澳洲拓展餐廳網絡。

其他新股方面，據外電引述消息人士稱，東莞農商銀行（9889）擬以招股價下限7.92元定價，集資約90.9億元，該股將於本月29日掛牌上市。另一新股堃博醫療（2216）今日掛牌上市，定價為18.7元，獲近3.1萬人認購，公開發售超購10.1倍，一手中籤率為6.58%，逾七成只抽一手，暗盤於輝立收報16.72，跌約10.6%，帳面蝕990元。

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