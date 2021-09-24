中電信中聯通5G上客量增長加快

中國聯通（0762）上月移動業務用戶達3.13億，淨增134萬戶，亦較7月淨增116萬戶輕微加快。當中，5G上客量為1.29億戶，淨增799萬戶，亦較7月淨增774萬戶輕微加快。固網寬帶用戶達9148.4萬，按月淨增88萬戶。本地電話用戶達4713.1萬，按月淨減約3萬戶。

高盛：上月智能手機出貨量跌17％

投行高盛表示，內地8月智能手機出貨量按月跌17％，當中5G機出貨量按月跌23%，達1.68億部，滲透率逾七成。

高盛表示，上月表現與過往季節性模式相同，因為消費者普遍會等待9月的新機，預計今年5G手機出貨量可高達2.7億部。高盛稱，該行維持新機推出，手機出貨季節性有更好表現的預測，但由於現時市場飽和，5G滲透率已經很高，預計今年第三季、第四季和明年度按年增長較溫和。

中國信通院日前指，8月份內地手機出貨量約2430.6萬部，按年跌9.7%，當中5G手機出貨量約1768.8萬部，按年增9.4%。