facebook換技術總監 加強元宇宙業務發展

新總監與朱克伯格哈佛認識 成fb早期工程師之一

今次facebook高層換班，時值美國監管機構及政界日益關注facebook平台的錯誤信息傳播及話語權不平等。《華爾街日報》早前發表報告表示，facebook的一些「VIP用戶」可豁免於部分或全部的facebook內容規範，引起爭議。不過未有任何報道指施洛普夫的離職，涉及平台內容規管的問題。

博斯沃思曾在哈佛任教學助理，並在當時認識facebook 創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）。2006年博斯沃斯加入facebook，成為該公司早期的工程師。他曾領導facebook的廣告部門，並協助facebook開發多項重要功能，包括動態消息（News Feed）、Messenger等。他目前領導負責facebook硬件的現實實驗室，該部門的員工超過1萬人，規模僅次於facebook的軟件及基礎架構部門。

朱克伯格表示，作為下任技術總監的博斯沃思，將繼續領導現實實驗室，監督AR及VR等項目，負責廣泛的軟件工程及人工智能研究。其他團隊也將加入博斯沃思的部門，作為過渡安排的一部分，而博斯沃思將直接向朱克伯克匯報。

朱克伯克稱：「這是facebook致力構建元宇宙的基礎，我對博斯沃思領導下的這項工作前景感到興奮。」朱克伯克此前曾表示，對於用戶的網上活動參與，虛擬空間（virtual spaces）是愈來愈重要的領域。不過在硬件銷售方面，facebook起步較遲。鑑於facebook屢屢傳出私隱問題，令部分消費者對其擴大硬件業務抱懷疑態度。

fb正開發配備顯示器AR眼鏡

目前facebook的消費產品，除了Oculus系列頭戴裝置，還包括影片聊天設備Portal、Portal Plus，以及聯同眼鏡品牌Ray-Ban推出的智能太陽眼鏡「Ray-Ban Stories」。facebook目前正開發配備顯示器的AR眼鏡，朱克伯格認為這設備將會像手機一樣無處不在。據稱，facebook也在開發一款配備兩個鏡頭的智能手表，最快在明年推出。消息稱，facebook希望藉開發更多連網裝置，降低蘋果（美：AAPL）和Alphabet（美：GOOG）旗下Google藉由手機平台對用戶數據的操控。

離任總監轉任高級顧問

即將離任的施洛普夫，在facebook效力13載，是朱克伯格的重臣。《華爾街日報》稱，他的角色包括領導團隊，利用人工智能嘗試處理facebook平台一些有問題的內容。這些內容近年引發愈來愈多的爭議。他明年將成為facebook首位高級顧問，此兼職職位主要負責為facebook招聘及培養技術人才，提升基礎設施，並監督人工智能的發展。

施洛普夫稱，未來將為家庭及慈善事業花更多時間，並同時與facebook保持聯繫。根據FactSet的數據，施洛普夫是持有facebook股票最多的個人之一，擁有超過100萬股，市值約3.6億美元。

（綜合報道）

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