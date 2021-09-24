葉創成：受惠減碳國策 龍源電力苦盡甘來

國家主席習近平本周二出席第76屆聯合國大會一般性辯論發表重要講話提到：「加快綠色低碳轉型，實現綠色復蘇發展，中國將力爭在2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，這需要付出艱苦努力，但我們會全力以赴。中國將大力支持發展中國家能源低碳發展，不再新建境外煤電項目。」一年前習近平便在同一場合公布上述減碳目標，帶動中資風電、太陽能及電動車等新能源股股價大漲小回至今，今年美國總統拜登同場亦宣布將會把向發展中國家解決氣候危機的財務援助倍增，可見發展新能源減碳已成為中美及全球的主命題。

上半年經營現金流升1.35倍至80億人幣

龍源電力上半年風力發電量中，98.2%由內地業務貢獻，加拿大及南非等國外則佔1.8%，而期內收入按年增長25.7%至178億元（人民幣‧下同），盈利則增長36.3%至45.4億元，可以留意的是，在103億元的經營開支，折舊和攤銷開支達40.4億元，佔比最多，而此屬非現金項目，期內集團經營活動產生現金淨額勁升1.35倍至近80億元，或更能反映業務向好趨勢。

龍源電力截至6月底負債總額約1097億元，較去年底增長低於1%，對比總資產1802億元，負債比率60.8%，並不算高；而且集團上半年受惠於交易證券及衍生金融工具未實現收益淨額大增逾21倍至1.6億元，令期內財務費用淨額下跌4.2%至16.6億元。

向前望的話，龍源電力強調在「十四五規劃」期間（2021至2025年）將堅定核心發展思想和路徑，加強光伏的高效快速發展、鞏固風電的全面領先優勢地位、打造清潔高效的多能互補大基地名片、積極探索海上風電平價上網，及拓展儲能、氫能等新興技術發展與引領。

截至今年6月底，龍源電力的控股裝機容量按年增長11.4%至24.9吉瓦（編按：1吉瓦等於1000兆瓦或10億瓦），當中22.4吉瓦為風電，而集團上半年新簽訂開發協議高達23吉瓦，遠超去年同期水平，換言之，未來控股裝機容量料倍增，而且新項目位於資源較好地區，新疆、內蒙古、黑龍江、遼寧、貴州、山西、廣西、天津、陝西、浙江、雲南等省份新增協議容量均超過1吉瓦。

部署回歸A股 可高估值集資

由於龍源電力未來將積極增加投資新能源裝機容量，資本開支料頗大，如何審慎管理資產負債表，避免債台高築、利息開支急升、侵蝕盈利表現，實屬十分重要，若成功在A股高價配股集資便最好。龍源電力於1月17日曾發公布，指可能換股吸收合併平莊能源（深：000780），交易完成後將實現A+H兩地上市，可以同時在H股市場和A股市場開展資本運作，而且A股整體估值相較H股存在溢價，可為集團未來的業務發展和兼併收購提供有力的資本支持，現時交易仍在進行中，筆者會密切留意事態發展。

股權架構方面，國家能源集團現持有46.96億股龍源電力內資股，佔股本58.44%；而Wellington Management Group 、貝萊德、花旗、Brown Brothers Harriman & Co.、The Bank of New York Mellon Corporation、摩根大通、Lazard Asset Management LLC及GIC Private Limited現均持有5%或以上H股股權，可見該股亦得到外資青睞。連同H股及內資股，龍源電力目前市值約1425億元，若將來收入及盈利跟隨裝機容量倍增，可望「染藍」成為恒指成分股。

[葉創成 創富倉]