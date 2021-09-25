人行將虛幣業務列非法金融活動 發改委封殺「挖礦」 富途禁虛幣信託開倉

明報記者 蔡穎霖

人民銀行聯同網信辦、銀保監會等多個監管部門發文，重申比特幣和泰達幣（USDT）等虛幣不具法律地位，相關業務活動屬於非法金融活動，也禁止由境外交易所通過互聯網向境內居民提供服務；無論是法定貨幣與虛擬貨幣兌換、虛擬貨幣之間的兌換、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息和定價服務、代幣發行融資、虛擬貨幣衍生品交易等，均一律禁止。

禁境外交易所向境內居民提供服務

人行亦表明，各部門應協同聯動，建立健全應對虛擬貨幣交易炒作風險的工作機制，也要加強虛擬貨幣交易炒作風險監測預警，以及對相關的互聯網信息內容和接入、市場主體登記和廣告管理。

同時，發改委則聯同中央宣傳部、國家能源局等部門發表通知，表示要整治虛幣「挖礦」活動有關事項，包括全面梳理排查虛幣「挖礦」專案，加強異常用電監測分析。同時嚴禁新增項目投資建設，將虛幣「挖礦」活動列為淘汰類產業；亦要加快存量項目有序退出，項目參與電力市場且停止對其提供金融服務。

比特幣以太幣曾急挫一成

消息拖累虛擬貨幣走勢急跌，根據交易平台Coindesk報價，比特幣急挫近一成，險守4萬美元關口後回穩，截至昨晚近11時報42,604美元。以太幣昨午插逾一成後，截至昨晚近11時報2926美元。

虛幣信託ETHE昨早段跌近9%

中資券商富途（美：FUTU）表示，因應香港證監會的監管要求，富途在慎重考慮後，多種虛幣信託將於10月1日起禁止新開倉交易，原有持倉平倉則不受影響；所涉及包括Grayscale旗下的GBTC、ETHE、ETCG、GDLC、LTCN、BCHG，以及Osprey的比特幣信託OBTC。昨開市初段，ETHE跌近9%，GBTC及OBTC跌逾半成；美國虛幣交易所Coinbase（美：COIN）也一度跌逾2%。本報昨晚向證監會查詢，對方指不予置評。