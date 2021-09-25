港首3季新股集資跌出全球三甲

德勤：全年可爭回第三名

德勤預計，至本月底美國納斯達克和紐約證交所因有多隻大型新股上市，集資額大幅超前，兩家交易所在全球新股融資額，將分別繼續佔據第一及第二位，而上交所受惠於「重磅紅籌」中國電信（0728）的回歸，超越港交所（0388）成為第三名，深交所則排第五。德勤表示，港交所首三季有更多新股採用新上市制度規則及同股不同權上市，不過小型新股數量大幅減少，GEM市場僅有1隻新股上市，加上本月份上市速度減慢，因此首三季表現不如其他交易所（見表）。

新股市場續依賴中資企業，據德勤統計，本港新股市場首三季來自內地的新股數量由去年同期的70%大幅升至85%，集資額則佔97%，而海外企業赴港上市數量及集資額進一步縮減，只有3隻來自新加坡、台灣和日本的新股，合共集資10億港元，去年同期為12家，集資15億港元。歐振興解釋，以往來港上市的海外企業規模普遍較小，受到疫情持續影響，加上港交所提高上市門檻，直言它們來港上市會比較吃力，預料全年海外企業上市會維持下跌趨勢。

微博傳保密形式申港第二上市

另據路透社旗下IFR報道，微博以保密形式提交香港第二上市申請，或籌資約77億港元，瑞信、中信里昂和高盛正安排擬議的發行。

知情人士稱，交易最早可能在今年進行，但時機「很大程度上取決於中國何時宣布科技巨擘和網絡安全問題的詳細監管規定」。

此外，譚仔國際（2217）昨第二天招股，綜合多家券商數據，孖展申購額暫為16.53億元，相當於公開發售部分超額認購近11倍，該股將於下周二（28日）截止申購；堃博醫療（2216）昨日掛牌，收報15元，較招股價跌19.8%，每手帳面蝕1850元。