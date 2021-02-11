富衛美申IPO 獲李嘉誠基金會認購

Athene斥4億美元股權投資

根據招股書，富衛與阿波羅全球領先另類管理管理公司旗下退休服務公司Athene訂立認購協議。Athene將向富衛作出4億美元股權投資。部分投資者已表示有興趣認購總額不超過5億美元的美國存託股票。當中李嘉誠基金會、電訊盈科（0008）及富衛的控股股東PCGI，分別認購3億美元、1億美元及1億美元的富衛股份。

富衞集團財務數據顯示，業績增速超過亞洲業內其他保險公司。當中自2014年首年全年營運以來，新業務價值增長5倍。過去兩年，年度業務收益倍增至94.87億美元。撇除特殊項目的2020年的稅前經營利潤，亦增長逾一倍至1.25億美元。

以2021年上半年業績而言，富衞期內客戶增加27%；總加權保費收入則上升12%至37億美元；新業務價值上升近48%。按新業務價值計算，泰國在富衛的東南亞業務中，增長最快。

集團是次上市融資，稱因應業務發展處於轉折點，擬準備進一步擴大業務規模，並捉緊亞洲龐大的發展機遇。融資所得資金將會為集團迅速擴展泛亞洲保險業務提供成長的資本。