富衛美申IPO 獲李嘉誠基金會認購
文章日期：2021年9月25日
【明報專訊】富衛（FWD）於美國申請IPO上市，昨日公布相關文件，並指獲Athene、李嘉誠基金會等認購近9億美元，上市集資所得資金將會為集團迅速擴展泛亞洲保險業務提供增長的資本。
Athene斥4億美元股權投資
根據招股書，富衛與阿波羅全球領先另類管理管理公司旗下退休服務公司Athene訂立認購協議。Athene將向富衛作出4億美元股權投資。部分投資者已表示有興趣認購總額不超過5億美元的美國存託股票。當中李嘉誠基金會、電訊盈科（0008）及富衛的控股股東PCGI，分別認購3億美元、1億美元及1億美元的富衛股份。
富衞集團財務數據顯示，業績增速超過亞洲業內其他保險公司。當中自2014年首年全年營運以來，新業務價值增長5倍。過去兩年，年度業務收益倍增至94.87億美元。撇除特殊項目的2020年的稅前經營利潤，亦增長逾一倍至1.25億美元。
以2021年上半年業績而言，富衞期內客戶增加27%；總加權保費收入則上升12%至37億美元；新業務價值上升近48%。按新業務價值計算，泰國在富衛的東南亞業務中，增長最快。
集團是次上市融資，稱因應業務發展處於轉折點，擬準備進一步擴大業務規模，並捉緊亞洲龐大的發展機遇。融資所得資金將會為集團迅速擴展泛亞洲保險業務提供成長的資本。