阿里巴巴擬售芒果超媒

按昨收市價 持貨不足1年蝕逾20億

杭州阿里創投去年底入股芒果超媒，目前持有約9364.8萬股股份，佔公司已發行股本約5.01%。當時通過協議轉讓方式取得，而杭州阿里創投亦承諾，由完成轉讓之日起12個月內，不得轉讓其持有的股份；相關禁售期於今年12月26日屆滿，即杭州阿里創投較原定日子提早3個月尋求轉讓，並違反當初協議內容。

因此，芒果超媒將召開股東會，以決議是否豁免杭州阿里創投的禁售協議。

翻查資料，杭州阿里創投去年12月獲湖南省文資委批復後，以每股66.23元入股芒果超媒，涉資約62億元，並成為集團第二大股東；惟芒果超媒昨日股價已跌至44.16元，即杭州阿里創投持有股份市值約41.35億元，不足一年跌價逾20.65億元或34%。

若上述轉讓協議達成，持有超過5%芒果超媒股權的股東僅餘同系芒果傳媒，以及中國移動（0941）旗下中移資本，兩者合共持股逾63%。