美債限死線逼近 兩黨未達共識

本月底是美國聯邦政府撥款到期日，國會須在月底前通過新的撥款法案，避免政府停擺。外界關注民主黨人是否將被迫通過一項不包括債務上限的撥款決議，以保持政府運作。不過議員還須設法在10月提高或暫停債務上限，否則美國可能會在下月某個時候面臨債務違約。

美歐擬採統一立場 限制大型科企

路透社取得的備忘草案顯示，美國和歐盟計劃採取更統一的立場，限制大型科技企業日益強大的市場影響力。路透社稱，相關措施將在9月29日在美國匹茲堡召開的美國-歐盟貿易和技術委員會（TTC）會議宣布，屆時還將發布有關科技、氣候、貿易和供應鏈等問題的公告。

備忘草案稱，雙方已確定一些共同關注的問題，包括主要科網平台的「守門人」角色、網上中介機構的責任問題。雙方還將處理仇恨言論、算法調整、數據訪問權限及市場公平競爭等問題。

（綜合報道）

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