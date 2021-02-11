重磅科技中資金融股拖累 ADR港股比例指數跌

分析：陰霾未除 中概股持續弱勢

電商股持續弱勢，阿里巴巴（9988）ADR跌4.04%，折合報141.17港元，較港股低收2.17%。中國恒大（3333）債務問題影響中資金融股表現，建設銀行（0939）和工商銀行（1398）ADR折合港元報5.36元和4.18元，分別較港股低收0.79%和0.67%。利達資產管理基金經理兼合伙人黃耀宗認為，科技股加強監管和恒大債務違約影響未消除，加上美匯走高，因此即使當日未有特別不利中概股的消息，股價仍會延續近期的下行趨勢。

礦機生產商嘉楠股價挫兩成

中國人民銀行上周五晚發文，將虛擬貨幣相關業務列為非法金融活動，令虛擬貨幣相關的中概股急挫，礦機生產商嘉楠科技（美：CAN）和第九城市（美：NCTY）分別下跌21.16%和12.78%。

另外，持有大量比特幣的MicroStrategy（美：MSTR）跌2.79%，虛擬貨幣交易所Coinbase（美：COIN）跌2.39%。