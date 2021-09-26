美孚新邨2房低市價沽 業主實蝕逾73萬

資料顯示， 原業主2018年8月以935萬元購入，3年額印鬆綁即放售，現帳面蝕讓20萬元，計算印花稅及交易費用後，實際蝕讓逾73萬元或近8%。代理指出，屋苑本月暫錄19宗成交，比上月錄25宗減少24%，平均實呎14,106元，比上月14,340元低約1.6%。

深水灣徑8號4.5億沽出1伙

一手市場方面，過去周末未有新盤有全新銷售，昨日只錄10餘宗一手成交，包括一宗大額豪宅成交，為南豐及豐資源合作發展的深水灣徑8號，昨日售出2座16樓C室，實用面積4214方呎，屬4套房及工人套房間隔，連家俬出售，成交價4.5億元，折合實呎106,787元，成交呎價不僅創項目新高，同時亦創南區分層戶新高紀錄。買家將可獲認購兩個住宅車位。據悉，項目累售18伙，套現49.87億元。

乘豪宅旺勢，九倉（0004）再推出山頂種植道11 Plantation Road招租，項目由會德豐發展及夏利文負責租務，推出2號洋房招租，洋房實用面積10,344方呎，附設1772方呎花園，另設私人車庫，將在明日（9月27日）招標。

柏傲莊III再錄4宗取消交易

資料顯示，發展商曾在今年3月推出1及3號洋房招租，分別以135萬及88萬元租出，以洋房實用面積10,804及7704方呎計，呎租分別125及114元，其中1號洋房估計創全港最貴單一物業月租紀錄。

此外，新世界（0017）因部分牆身混凝土強度不達標、準備拆卸的大圍站柏傲莊III，再錄4宗取消交易個案，項目自今年7月初迄今，暫累錄48宗同類取消交易個案，以項目售出約845伙計，佔比5.7%。