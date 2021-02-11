保誠每股定價143.8元 遠低於上限

是次保誠傳出的定價，比英國收市價1392便士（即148.19元），折讓2.96%；亦較在港收市價147.7元折讓2.64%。今次保誠在港落實集資之前，亦已完成將旗下美國保險業務Jackson Financial分拆獨立在美國上市，並向在港股東每40股派1股Jackson股份，繼而安排出售及轉派套現得益。

微創醫療機器人通過上市聆訊

另微創醫療（0853）旗下經營手術機器人業務的微創醫療機器人，獲港交所上市委員會通過聆訊，其聆訊後資料集顯示，截至6月底止半年度，股東應佔虧損2.42億元人民幣，按年增加3.94倍，並預期今年經營虧損將大幅增加，與增加研發活動有關。是次上市集資主要用於現有機器人產品、發展候選產品、擴建產能及供應鏈等。依IFR較早前報道指，其計劃集資7億至10億美元。