內部文件承認特權不可接受 XCheck去年仍增數萬人

反觀普通用戶的帳號，在自動系統審查下，有時被誤判內容不當。fb創辦人朱克伯格在2018年估計，普通用戶被移除的內容當中，大概有10％是誤判，但用戶不一定知道自己違反了什麼規則，也不一定有機會提出申訴。

普通用戶被移除內容 欠申訴機會

《華爾街日報》有關VIP用戶享有特權的報道，觸發fb的監督委員會（Oversight Board）就「XCheck」機制進行檢討。監督委員會是fb為確保公司運作的問責性而設立的外部機構。該監督委員會稱，正審查針對知名用戶採取不同標準的做法，並形容這決策方式缺乏一致性。

《華爾街日報》引述知情人士稱，一些涉及「XCheck」的內部文件，已由尋求聯邦證人保護的吹哨者，提交給美國證交會（SEC）和美國國會。不過fb強調，近年已為網絡安全進行大量投資，自2016年以來相關支出超過130億美元（約1014億港元），目前已聘用4萬員工從事網絡安全保障。

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