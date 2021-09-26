薛偉傑：中大成立「創博館」助師生創業

中文大學研究及知識轉移服務處副處長楊樹英、社會創新主管徐苑思表示，「創博館」共有5層，建築面積合共約1萬方呎。啟用之後，「前期創業育成中心」（Pi Centre）亦會遷入。

「創博館」以共用工作間方式運作，估計未來每年可以接受7家新成立的初創科技企業和3家新成立的社會企業，以及18隊新成立的「前期創業育成」團隊進駐。

另外，中文大學太空與地球信息科學研究所助理教授馬培峰表示，該研究所近年每月都會購入外國的合成孔徑雷達（InSAR）衛星的影像，來監察香港機場、港珠澳大橋香港口岸、川藏鐵路等基建工程有無沉降或滑坡。

衛星探測基建 免安裝大量儀器

其好處是，毋須在現場安裝任何儀器，也可以偵測到很微小的沉降或滑坡；以沉降來說，即使小至3mm也能偵測到。與傳統的測量方法相比，可以節省很多成本和時間，亦方便得多。不過，馬培峰指出，暫時都要倚靠外國的衛星來提供這些精確的雷達影像；但他強調，這些監察地面有無變形的雷達影像只屬商業用途，被禁售的機會不高。

明報記者 薛偉傑

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