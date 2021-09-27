多一點「人性」的 eCommerce網店和營銷

最近在eCommerce的企業培訓中，為了帶出產品資訊頁(Product Detail Page)，如何優化的技術，做了很仔細的研究。eCommerce的產品資訊頁，除了詳細列出產品的細節，照片當然也非常講究。清晰的產品相片，不同部份的特寫，讓購買者能夠了解產品都是必須的。最近的研究顯示，最少五至六張照片能有效令客戶作出購買的決定，其中最值得令人留意的是，除了傳統白色背景清晰的產品照外，配合產品於生活場景的使用照片，最能勾起客戶的購買慾。一句說到底，購物平台不應 該是冷冰冰的貨架，有人性很重要。

網店除了放產品資訊以外

eCommerce熱潮起令太多老闆們都只集中如何盡快將產品上架，然後以為打廣告引客戶來到網店，生意就會自動水到渠成。外國對產品資訊頁的優化，特別在Amazon上面已經有太多的技術細節討論過，當然不一定全都能直接應用在香港的網店上，因為背後的技術和產品頁的設計都不盡相同，何況每個地區的客戶習慣也不盡相同。不過這些都是很好的網店改進參考，我見有不少網店還是只放產品照，沒有產品的生活場景使用照，更莫論放在video。但根據外國Stackla訪問了超過2000位客戶的研究，有超過八成的客戶表示如果有真實的圖片及video會比較願意購買該產品；也有超過八成的用戶表示這兩樣就是最想在產品資訊頁見到的內容。要產品大賣，除了價格，質量，產品頁的標題，也應該趕快加入生活使用圖片和video。

要千禧Z世代就要Social Commerce

另一個熱門字Social Commerce在香港仍有很大的進步空間，不少網店還未有進駐Facebook和Instagram Shop，這只是Social Commerce的最簡單第一步。我商戶都很在意Gen Z的消費習慣，數據就指出有超過六成的Gen Z和千禧世代離開eCommerce網站沒有作出購買，正正就是沒有生活使用圖片和用戶評論。我很明白商戶對於用戶評論的功能又愛又恨，最怕就是得到負評，其實客戶的眼睛是雪亮的，一個產品只有正評沒有負評也實在太假，如果產品本身是有質素，應該花資源於用戶評論管理，鼓勵滿意的客戶留下正評。負評當然也要網上網下跟進回應。

認真UGC引爆討論

雖然我不盡認同很多產品推出市場時，請來Influencer拿着產品自拍，這種沒有太多品牌個性的硬銷Seeding曝光方法，但是真正的用戶內容(UGC, User GeneratedContent)對於客戶購買其實影響很大，超過八成的客戶表示這類優質的UGC有決定性的影響力。我也試過為客戶Muji找來一批真正的使用者，策劃整個真實的UGC內容製作，看到的結果是遠超於硬銷Seeding只獲得短期曝光的效果，我見到參與Influencer的社交媒體多了很多有內容有營養的粉絲留言，然後產品的銷售量也有明顯提升。我相信這種有銷售效果，也同時兼顧品牌形象和曝光的策略，才是品牌長遠在 eCommerce營銷中需要加入的重要元素。