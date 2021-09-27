六福冀藉加盟商攻內地下沉市場

科技嚴控分店貨品 「山高皇帝遠」絕迹

黃偉常直言，內地地方太大，若單靠六福本身開拓會非常緩慢，相反加盟商在當地有人脈、關係、客源，除了須對加盟商作出審查外，在現有通訊及科技協助下，已能對加盟商分店及貨品進行嚴格監控，不會再有「山高皇帝遠」的情况出現。事實上，近年六福內地分店持續增加，但自營店數目則反而正在減少（見表）。

對於開拓新店或新城市，黃偉常亦非常審慎，他坦言「怕（分店）執笠影響字號」，所以一定會安排內地的有經驗團隊「去睇下個場旺唔旺、配置好唔好」，更不介意與同業競爭，因為「若有幾間大字號喺度，聚埋一齊仲吸到客，做到成行成市」。

善用代言人 增拍片直播谷品牌

縱橫珠寶黃金業界數十年的黃偉常相當懂得「借力打力」，當年未發展六福，已明白小店「請人難、搵舖難、入貨難」。所以在1990年代初開設第一間六福門店後，就積極集資繼續開店，在那個「唔興賣廣告、推廣」的年代，獲當時轉而從商的香港小姐冠軍楊寶玲入股，又利用當時人氣女星汪明荃、黃杏秀在TVB賣廣告「打響名堂」，其後擴張極快，於1994年進軍內地，至1997年則正式上市；這套「板斧」亦沿用至今，如2019年就找來內地藝人李易峰出任全球代言人。

集團「太子女」、執董及副行政總裁黃蘭詩分享，內地發展和轉變很快，電商亦較成熟，除了因應消費轉移，由以往集中開設百貨店、街舖，改為購物中心店外，亦增加了副線品牌以增加市佔率，例如「Goldstyle」、「Dear Q」及走高端路線的「六福精品廊」。

至於以往內地推廣主要只是「影張靚相」放到網上平台，但現時內地流行短視頻，故六福在抖音、小紅書等平台亦會有直播帶貨、拍片等模式銷售，雖然會推高營運成本，但卻能更大力推動品牌。

冀店舖租金減幅「帶來希望」

相反，本港在疫情反覆下表現較波動，黃蘭詩稱，由於去年部分分店只個別續約一年，加上原本3年一續的分店，全年續租分店會增加，若能獲得減租，租金成本變化在業績上將會有較大反映。目前集團無縮舖計劃，主要仍是按個別分店計數，希望「減幅足夠令我哋有希望」，就會保留分店，或搬舖等。

明報記者 方楚茵