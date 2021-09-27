恒大汽車擱置上海科創板上市

恒汽表示，已與海通證券雙方同意終止上市輔導協議，並將會向證監會深圳監管局報告，建議發行人民幣股份將不再繼續進行。集團上周稱，仍在接觸不同的潛在戰略投資者，亦正積極與潛在投資者商討出售部分養生谷項目和海外資產，惟截至公告日期仍未有具體結果，並指假如短期內未有任何進展，預計會影響日常運作，令集團員工發薪及其他開支支付情况繼續惡化，同時影響新能源汽車研發，對集團構成重大負面影響。

恒汽此前已多次集資，集團於2020年9月公布申請到上交所科創板上市，並在同月向包括騰訊（0700）、雲鋒基金等投資者配股，籌集約40億元，再在2021年1月24日以每股27.3元向包括華置（0127）行政總裁兼執董陳凱韻（甘比）等人配股，籌集260億元。

多省設專戶 防資金被跨區取用

另據內地「財新網」昨日報道，截至目前，江蘇、安徽、河南等多個恒大地產擁有發展的區域，地方政府都已特別設立資金託管專戶，用於監管當地恒大子公司的資金進出，以免被跨區取用。

報道引述一名接近恒大高層的人士指出，目前各地資金託管專戶開設方式並不統一，有些地區由地方住建部門口頭通知或公開發文提出要求，有些則是由恒大項目公司與當地住建部門協商後具體推進。