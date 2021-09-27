看好公用股 揸長建電能煤氣中電
文章日期：2021年9月27日
【明報專訊】梁江強調，邦德多年來一直重視分散投資，即使看好某一板塊，有關股票佔基金資產值比例仍不會超過30%，此守則現仍適用於中資新能源股：「新能源的確有多方面的投資機會，包括發電、輸電及生產設備的上市公司，但整體不會超過基金資產值30%。」
單一板塊佔基金資產值 比例不多於30%
事實上，「邦德中國基石基金」截至8月底第二大、第五大、第六大及第八大持股分別是長江基建（1038）、電能實業（0006）、中華煤氣（0003）及中電控股（0002），佔比分別達4.4%、4.1、4.1%%及3.5%，梁江解釋，目前港股大市仍有下行風險，持有股息率較高的公用股可以增加基金的防守力，尤其是個別公用股估值現已跌至頗吸引的水平：「這些公用股過去股息率大概是3厘至4厘，現在大概是5厘至6厘，所以從歷史往績來說，已經比較廉宜；而且以目前的市場環境，很多上市公司盈利增長或派息均很不確定，公用股在這方面的風險便比較低，預計它們每年資本增值可達2%至3%，再加上5至6厘息率，每年回報便達7%至9%，此回報率並非最佳，但作為基金組合的一部分，我覺得是非常好的。」