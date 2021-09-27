看好公用股 揸長建電能煤氣中電

【明報專訊】梁江強調，邦德多年來一直重視分散投資，即使看好某一板塊，有關股票佔基金資產值比例仍不會超過30%，此守則現仍適用於中資新能源股：「新能源的確有多方面的投資機會，包括發電、輸電及生產設備的上市公司，但整體不會超過基金資產值30%。」