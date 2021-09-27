邦德梁江：恒指巿帳率僅1倍 難再大跌

梁江透露，自從邦德於2006年成立以來，旗下基金曾長期持有騰訊，惟自從去年11月國家市場監管總局就《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》向社會公開徵求意見後，他看到隱憂便逐步把騰訊移出組合，至今年3月、4月完全清倉至今，現正觀望反壟斷政策對該股的盈利影響，部署在適當時機重新買入。

「對於平台型的科網公司，我們覺得政策還沒有完全出盡，在未來3至4個月還是會有更多細節出來，所以不論是社交媒體、網絡遊戲或外賣平台上市公司也好，要等到政策全部出來後，才可以評估對它的盈利影響有多大，現在還是很難估算；我覺得最少要看一個季度、甚至是兩個季度的業績，下一個季度的業績應該是在10月底、11月初公布，再下一個季度的業績應該是在明年2月公布，屆時市場才會有更準確、決定性的判斷，加強監管到底對上市公司盈利影響有多大，所以我覺得現在投資這些科網股還是過早，我們在今後一、兩個季度會慢慢建倉，但是不焦急，畢竟現在還不能說股價肯定已經見底了」。

政策常變 中國人對美好生活嚮往不變

內地政府過去幾個月不止加強監管科網公司，亦收緊對教育、內房及醫療等多個行業的監管政策，相關中資股股價因此先後大跌，市場宏觀風險增加，令個別投資者卻步，不過，梁江指出，一直以來投資中資股都要考慮政策因素，旗下基金過去15年便因應國策變化制定投資策略，期內錄得350%回報。

「內地有哪一年沒有政策的變化呢？之前曾加強教育監管、在醫療市場集中採購也不是第一次、2018年也曾暫停審批網絡遊戲、2015年8月人民幣匯價亦曾經波幅擴大，宏觀政策每年都有變化，這不是怎麼新鮮事情，每年都有改變，不改變的是中國人民對美好生活的願望及嚮往，邦德作為資產管理公司，被賦與的責任便是為投資者在承擔合理風險下取得比較好的回報，過去15年的成績證明這的確是可以做到的」。

梁江在上文詳細分析中資新能源股亮點，其實正正由於中國近年在風電、太陽能或電動車技術不斷突破，現已達全球領先水平，才帶來相關投資機會。本周五（10月1日）便是中華人民共和國成立72周年，梁江表示：「仍然一直看好中國人民的勤奮，中國人民學了新技術後，能降低很多成本，會有很大成本優勢；中國人民一直希望活得更長、活得更好，對這些訴求的渴望非常強烈，這是永遠不會變的，而且這些也是人類共同的訴求。」

明年中共20大 或重演2017年升浪

中國共產黨第二十次全國代表大會（中共二十大）料於明年10月下旬舉行，選舉產生新一屆中央領導，梁江在《Money Monday》第90期（2017年3月20日出版）封面故事曾預測2017年「中美或破冰，港股度蜜月」，結果恒指在2017年勁升7918點或35.99%，以點數計屬歷來最大，以幅度計屬2009年以來最佳，他在是次專訪中指十分看好明年港股表現，料將重現大牛市，「2017年是中共十九大，明年便是中共二十大，選民都是看經濟及股市表現去投票的，所以我覺得隨着明年內地經濟增長及企業盈利向好，港股會出現大牛市，估計恒指在未來幾個月探底後，明年2月至4月後便會築底回升」。

[封面故事]