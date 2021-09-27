邦德梁江：恒指巿帳率僅1倍 難再大跌
文章日期：2021年9月27日
【明報專訊】恒指下半年以來沽壓明顯，上周收報24192點，與6月底收市價28827點比較，短短兩個多月便大跌4635點或16.1%，當中，阿里（9988）、美團（3690）及騰訊（0700）等中資科網龍頭股已拖累恒指下跌2021點，佔整體跌幅近半（見表）。邦德資產管理首席投資主管梁江預測，內地政府對平台型科網公司未來幾個月仍會有更多監管措施及細節出台，對相關公司盈利影響需要多一至兩季業績來觀察，預料該板塊將續處弱勢，加上其他宏觀風險，恒指短期仍有沽壓，惟由於目前恒指市帳率已跌至約1倍的多年來相對低位（見圖），再跌空間料不多於10%，隨着不明朗因素淡化，加上明年內地經濟增長及企業盈利向好，港股明年將否極泰來，迎來大牛市。
梁江透露，自從邦德於2006年成立以來，旗下基金曾長期持有騰訊，惟自從去年11月國家市場監管總局就《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》向社會公開徵求意見後，他看到隱憂便逐步把騰訊移出組合，至今年3月、4月完全清倉至今，現正觀望反壟斷政策對該股的盈利影響，部署在適當時機重新買入。
「對於平台型的科網公司，我們覺得政策還沒有完全出盡，在未來3至4個月還是會有更多細節出來，所以不論是社交媒體、網絡遊戲或外賣平台上市公司也好，要等到政策全部出來後，才可以評估對它的盈利影響有多大，現在還是很難估算；我覺得最少要看一個季度、甚至是兩個季度的業績，下一個季度的業績應該是在10月底、11月初公布，再下一個季度的業績應該是在明年2月公布，屆時市場才會有更準確、決定性的判斷，加強監管到底對上市公司盈利影響有多大，所以我覺得現在投資這些科網股還是過早，我們在今後一、兩個季度會慢慢建倉，但是不焦急，畢竟現在還不能說股價肯定已經見底了」。
政策常變 中國人對美好生活嚮往不變
內地政府過去幾個月不止加強監管科網公司，亦收緊對教育、內房及醫療等多個行業的監管政策，相關中資股股價因此先後大跌，市場宏觀風險增加，令個別投資者卻步，不過，梁江指出，一直以來投資中資股都要考慮政策因素，旗下基金過去15年便因應國策變化制定投資策略，期內錄得350%回報。
「內地有哪一年沒有政策的變化呢？之前曾加強教育監管、在醫療市場集中採購也不是第一次、2018年也曾暫停審批網絡遊戲、2015年8月人民幣匯價亦曾經波幅擴大，宏觀政策每年都有變化，這不是怎麼新鮮事情，每年都有改變，不改變的是中國人民對美好生活的願望及嚮往，邦德作為資產管理公司，被賦與的責任便是為投資者在承擔合理風險下取得比較好的回報，過去15年的成績證明這的確是可以做到的」。
梁江在上文詳細分析中資新能源股亮點，其實正正由於中國近年在風電、太陽能或電動車技術不斷突破，現已達全球領先水平，才帶來相關投資機會。本周五（10月1日）便是中華人民共和國成立72周年，梁江表示：「仍然一直看好中國人民的勤奮，中國人民學了新技術後，能降低很多成本，會有很大成本優勢；中國人民一直希望活得更長、活得更好，對這些訴求的渴望非常強烈，這是永遠不會變的，而且這些也是人類共同的訴求。」
明年中共20大 或重演2017年升浪
中國共產黨第二十次全國代表大會（中共二十大）料於明年10月下旬舉行，選舉產生新一屆中央領導，梁江在《Money Monday》第90期（2017年3月20日出版）封面故事曾預測2017年「中美或破冰，港股度蜜月」，結果恒指在2017年勁升7918點或35.99%，以點數計屬歷來最大，以幅度計屬2009年以來最佳，他在是次專訪中指十分看好明年港股表現，料將重現大牛市，「2017年是中共十九大，明年便是中共二十大，選民都是看經濟及股市表現去投票的，所以我覺得隨着明年內地經濟增長及企業盈利向好，港股會出現大牛市，估計恒指在未來幾個月探底後，明年2月至4月後便會築底回升」。