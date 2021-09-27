譚仔定價比大家樂吸引

撰文 旻晞

擁有「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」的譚仔國際（下簡稱「譚仔」）上周四開始公開招股，招股價介乎3.33元至4.17元，集資最多13.97億元，每手入場費4212元，明天截止認購，10月7日掛牌。獨家保薦人為國泰君安國際。

按最高招股價4.17元計算，譚仔市值最高為55.88億元，相當於2021年度（3月底年結）歷史市盈率19.4倍，相對目前大家樂的市盈率23倍，有一定吸引力。日本的「丸龜製麵」母公司東利多控股於2015年分別以10億元及11.1億元全面收購譚仔米線及三哥，重組成譚仔。6年間，市值便升了1.6倍。

丸龜母企買入重組 6年升值1.6倍

業績方面，截至今年3月底財政年度，譚仔總收入按年升6.1%至17.94億元；盈利按年升50.7%至2.88億元。不過扣除新加坡及香港政府兩地的疫情津貼及部分業主給予的租金寬免，集團實際盈利其實按年倒退38%至1.18億元。若按此核心盈利計算，歷史市盈率飈升至47倍，但與大家樂比較，截至3月底扣除政府疫情補貼資助，大家樂實際虧損約2.7億，亦更顯得譚仔定價有一定吸引力。

凡事相對，疫情對本地餐飲業影響之深，無一倖免。譚仔指2020年初以來，客流量普遍減少，令集團可比較餐廳收益減少9%，但集團同期總收入不跌反升，源自集團來自外賣收益大幅提升91%，抵消部分影響。雖則外賣收入比重提升，亦同時帶來耗材器具成本，以致給予外賣平台佣金、手續費成本大幅增加（從2019年度的440萬大幅升至2021年度的5550萬，佔收入比重2.1%），但由於外賣平台上的較高菜單價格，及外賣餐具收費，亦能抵消了部分成本上漲，故總體來說利多於弊。同時亦讓消費者明白，不論方便，純論價錢，堂食是較於外賣平台到戶服務「抵食」。

營運情况已恢復至疫情爆發前

更重要的是，疫情放緩，譚仔人流、收益亦迅速回升。集團透露，截至今年7月底4個月收益按年升38.6%，甚至較2019年同期(即疫症爆發前)、急升1.35倍；同期顧客總數按年升34.8%；較2019年同期升1.29倍；日均每座位售出碗數按年升12.4%，亦較2019年同期升95.5%。以上數據反映，譚仔目前的營運情况，已恢復至爆發新冠肺炎前的水平，甚至更佳。

譚仔近年業務規模迅速發展，最近3年度分店數目由107間急速擴展至156間。主要源於集團的高度標準化業務模式。集團與第三方共同開發不同種類的烹飪設備；設立中央廚房提供半加工材料，處理湯底、醬汁、醃料及其他食材，重視高度標準化業務模式，促使分店數目快速增長，甚至能將模式迅速複製至海外市場。

按歐睿資料顯示，香港快速休閒餐廳市場按收益計算，預測將由2019年的229億元按複合年增長率約2.1%增加至2024年的254億元，有增長、但增速緩慢，某程度反映本地餐飲市場的高度飽和。故集團早已表明，有意透過是次集資所得，進一步開拓內地、新加坡、甚至日本及澳洲市場。集團計劃於2022年至2024年3月底前，於中港兩地、新加坡、日本及澳洲開設合共173家分店，當中日本及澳洲分別開設25家及15家，估計總成本6.76億元。

拓內地星日澳 市場推廣積極進取

另外，近年譚仔於市場推廣相當積極進取，於社交媒體的微電影式廣告，先後請來人當紅藝人演出，建立「貼地」形象、掀起「香港人集體回憶」，成功造成話題。譚仔近年的廣告開支成本年年遞增，從2019年度的524萬，急升至2021年度的2168萬元，但對佔收入比重亦僅1.2%，用得其所。遺憾是筆者從來沒在譚仔碰見Ian和阿冰，亦未有幸遇上「花姐」的招待。

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