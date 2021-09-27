foodpanda擬拓採購業務 加強網購新鮮食品 構建獨有「生態圈」

明報記者 周綺琪

根據第三方數據平台Measurable ai，以foodpanda、Deliveroo及UberEats在港營業額計，foodpanda在今年首4個月佔整體市場約51%，成為行業「一哥」。此外，按app Annie數據，香港foodpanda上月共錄約122.3萬名活躍用戶，較Deliveroo及UberEats月內錄約60.3萬及30.2萬名，高出超過一倍。

每月新增用戶數量平均六位數

賴偉昕表示，新冠疫情下市民消費模式及網購習慣有所改變，如在新冠疫情前，較多訂單量集中在周末或假期，而現時平日、早餐等冷門時段的訂單量亦按年增長逾八成；另目前每月新用戶數量平均有六位數字增長。

至於foodpanda在2019年底推出的網上超市平台foodpanda mall，以及去年中開設的自家在線商店pandamart；賴偉昕透露，兩者在今年6月訂單數量較去年同期升超過三倍，可見生活百貨板塊發展潛力強勁。

他續稱，集團現時發展以生活百貨為發展重心，foodpanda mall除了與長和（0001）旗下屈臣氏合作引入個人護理等產品，早前亦與超市商戶及營運商合作，推出新鮮食品類別供用戶選購；而pandamart現時在各區已設有17個配送中心，預計今年底將增至20個。

稱「快商務」仍為市場發展大趨勢

繼發展網上超市業務，foodpanda去年底亦「踩入」物流板塊、推出商務送貨平台pandago，暫僅以餐廳及零售商為主要服務對象，賴偉昕稱不排除未來開展至個人層面；另集團今年4月更開拓供應鏈市場pandamerchant，則是針對餐廳商戶提供網上採購平台。

賴偉昕表示，儘管新冠疫情過後，「快商務（Quick Commerce）」仍為市場發展大趨勢，集團目前仍以構建一個專屬於網購的「生態圈」為發展目標。