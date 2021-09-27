Carousell拓網購平台 添配套服務吸網店加盟

短期內將為商戶引入物流服務

Carousell早年主營「客戶對客戶（C2C）」的二手拍賣，去年4月開始拓展「商戶對客戶（B2C）」市場，推出商用版CarouBiz，一年間已吸引逾千商戶加入。黃俊仁表示，在疫情後「宅經濟」興起下，商戶無可避免需要考慮數碼化銷售，惟小商戶缺乏資源及配套；CarouBiz則可以較低入場門檻，協助小商戶開拓網上銷售平台，他相信每年商戶數量可錄雙位數增幅。黃俊仁續指，集團冀透過與不同公司合作，為商戶解決不少營商時的難處，包括今年7月與虛擬銀行livi Bank合作，推出CarouBiz商戶年費分期付款計劃。此外，集團上月亦為商戶推出「快速及自動回覆」功能，以及與物流公司的合作已洽談至最後階段，預料於短期內公布方案，方便商戶能更有效率地經營網店。

試推搬運裝修等「預約服務」產品

黃俊仁又透露，新冠疫情的確有助集團交易量增長，而Carousell產品上架量亦按年平均上升至少五成。除了現有電子產品、家俬及家品等二手產品，集團今年亦最新引入「汽車及樓宇」的類別，其中後者更與共居品牌Dash Living合作上架「招租」；另目前亦正試行推出搬運、裝修等「預約服務」產品，未來將因應市場需要，繼續優化及引進不同產品類別。