機械人陪長者晨操 將設無接觸健康監察

明報記者 薛偉傑 攝影 劉焌陶

Intelligent Design Technology 共同創辦人馮廣照、業務拓展主任莫艷淘表示，公司去年初成立，團隊來自科技大學畢業生，研究領域包括機械人和熱成像技術。去年5月，認識了嶺南大學老年學研究中心，萌生為安老院舍長者研發「陪伴機械人」的想法。但考慮到開發成本和時間，分別從一家台灣公司和一家香港公司各引入一款現成的桌面機械人，加上自行研發的軟件及本地資訊內容，成為兩款陪伴機械人，稱為「活力寶」和「小寶」。

附設提供資訊影音娛樂聊天等功能

其中，活力寶有兩隻活動手臂，可以為安老院長者提供各種資訊、影音娛樂、聊天和問答遊戲功能，與家人視像通訊之外，亦可帶領長者做早操，只要預先輸入一連串動作便行。而小寶則沒有手臂，售價相對低一點。例如，長者問今日天氣怎樣，機械人會自動從天文台網站取資料來回答。長者又可以問機械人，今日三餐餐單是什麼，或叫機械人播放舊流行曲或粵劇之類。若預先輸入了長者的相片和姓名，機械人還可以辨認到每個長者，呼叫他們的名字。

這兩款陪伴機械人最獨特的功能，是公司自行研發的軟件，包括情緒偵測，以及測試中的無接觸健康監察功能。情緒偵測是透過臉部辨識技術，來分析長者是開心、傷心、害怕等，暫時每次只辨識一個長者的情緒。而無接觸健康監察，初期將會包括近距離檢測長者脈搏和血氧飽和度（SpO2）及測溫等。若要無接觸測溫準確，需要加裝一個紅外線鏡頭。由於兩款機械人設有USB接口供擴充功能，這方面問題不大。

而檢測脈搏和血氧飽和度，可透過機械人原有的攝像頭進行，基本原理來自近年新興的「遠程光電容積脈搏波」技術（Remote PhotoPlethysmoGraphy, rPPG）。簡單來說，這是比較從臉部皮膚表面反射的光線與經過臉部皮下組織吸收和散射的光線，而後者會因為血液在微絲血管內的流量而變化。這樣連續分析一段短時間的視頻，經過演算法處理，可以計算出被檢測者的脈搏和血氧飽和度。

根據外國研究，人類臉孔上方三分之二部分較多血管，集中分析這個位置便行。為了盡量提高準確率，最好使用高像素攝像頭，不要壓縮視頻，環境光線要適中，而被檢測者的頭部應該盡量少移動。

馮廣照表示，公司暫時以最普及的720p攝像頭（解像度1280 x 720）來試驗，分析30秒的視頻，與需要緊貼手指頭皮膚的穿戴式設備作比較，發覺兩者的檢測結果非常接近。不過，被檢測者的臉部與攝像頭的距離不能太遠，暫時以0.5米為最佳。

活力寶售價約1萬 小寶約8000元

未來，公司計劃為機械人加入分析長者姿勢動作的功能，例如偵測長者是否跌倒或暈倒等，亦考慮加入認知障礙測試功能。公司今年較早時開始接觸本地的安老院，在訪問前已經賣出了一小批，另外有一批訂單接近確認。其中，活力寶售價約1萬元，小寶約8000元。

由於公司在成立時已申請到「大學科技初創企業資助計劃」（TSSSU）的接近50萬元資助，近月又再獲得香港新一代文化協會主辦的「新一代粵港澳大灣區青年創業資助計劃」的40萬元資助，所以短期內研發經費不成問題。但考慮到售價和體積問題，暫時仍會專注在較小型的桌上機械人方面。

[新經濟新天地]