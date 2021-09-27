余淑穎：半工讀生5年儲58萬創業

理財不單是人生重要的一步，當大家準備好足夠資金創業時，亦需要一套有效的理財預算方案配合自己的創業大計。在信中，Leon預算創業開支大約40萬元，當然我不能全面了解此筆創業開支的計算方法。假設開業後是全面打理自僱設計生意，Leon將會失去現時受僱的1.2萬元兼職收入。因此現時每月約5000元的個人及家庭基本開支，必須由創業收入或個人儲備中做預算。現先將每月5000元的個人開支用3年來預算，大約額外需要18萬元的基本生活開支。因此創業成本加上3年的生活開支，大約合共應提升至約58萬元作創業基本儲蓄目標。

以每年3%回報為基準目標

因為要顧及學業同兼職兩方面的平衡，先保留相關學費的開支及2.5萬元的流動現金作後備。投資上建議選擇風險較低的通常或政府債券基金為儲蓄工具，在市場上應可找到新類型的投資選擇平均回報約為每年3%至4%，以每月平均6000的儲蓄加15萬每年3%回報為基準目標，5年後本金加回報應可累積儲蓄約56萬元作創業之用。

（1）店舖選址安排：Leon可考慮以半年至9個月的短期租約作洽商。選址方面，可選擇一些同一大廈中有較多單位供應及地點較鄰近大街的樓上工商用單位做起步，除非你的事業不需客戶光顧，否則，人流較集中的地區對首次創業者而言較有優勢；

（2）營運收支平衡方案：營運成本後平均有25至40%左右的利潤作基本考慮。 當然要配合市場需要而投放資源在廣告及互聯網的宣傳，例如加入一些時下流行及較大規模團購網等；

（3）第三者責任保險及盜竊全險：往往創業者在開業成本計算中忽略了有關營運時可能遇到的風險，例如：財物損失及損毁、水浸或電力中斷引致的生意損失、第三者身體損傷或人身意外等風險。其實市面有一些專門針對不同行業的全面保險可供購買，保障全面之餘，保費也可按照工作室內資產計算及投保額作自由選擇。

創業路途上除了成本營運開支要預算恰當之餘，心態也是成功與否的重要一環。 如果創業者是由打工一族而來的話，更須加強自我管制及一顆大展鴻圖的事業心，努力自強自勉去達成創業夢！

美聯金融集團高級副總裁

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[余淑穎 理財信箱]