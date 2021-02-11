何啟聰：快手上周急跌 博反彈購23831

快手（1024）上周五突受壓，低位曾急跌逾11%，除失守90元關口外，更一度回落至85元邊緣，收市跌逾9%。100元關口或已重建阻力，支持或下移至參考80元水平。

快手急跌，吸引好友開好倉博反彈，但已下移至行使價約100元的認購證，看好或可考慮快手認購證23831，行使價100元，2022年2月到期，實際槓桿約3.6倍。由於快手輪引伸高企，中距離快手牛熊證的槓桿，普遍較活躍快手輪的實際槓桿高，對作短線部署的投資者，或較具吸引力。看好或可留意快手牛證65121，收回價78元，行使價75元，槓桿比率約6.9倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]