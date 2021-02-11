摩根大通亞洲：金融股向好 中銀購26188

外圍債息走向之外，投資者亦關注本港金融市場最新發展，繼跨境理財通進展後，近期焦點為債券通南向部分上周五開通。匯豐隨即指已為數家內地機構投資者，完成市場上首批債券通「南向通」交易。債券通南向通初期每日額度200億元等值人民幣，年度總額度5000億元等值人民幣。

中銀香港上周初創7個月低位後跌勢暫見喘定，如投資者欲趁低吸納，可留意中銀購26188，行使價26.33元，實際槓桿9.8倍，2022年2月23日到期。

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