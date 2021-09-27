延期年金保證回報率差異大

撰文 李凱茵

年金屬退休理財產品的一種，延期年金是以仍有工作收入的打工仔為目標，完成5年或10年的分期供款後，經過一定的累積期（連同供款期），依靠保險公司的投資積存生息，到達退休年齡後展開10年至最長可達終身的年金期，每月收取保證及非保證收入的年金，支持退休生活。

作為可申請扣稅的產品，另一項大賣點當然是替投保人節省稅款。每名納稅人每年最多可獲得6萬元的免稅額，夫婦二人可靈活分配扣稅安排，合共獲得最多12萬元的扣稅額。舉例，妻子投保一份年繳10萬元的可申請扣稅延期年劃，妻子本人可申請最高6萬元的扣稅額，餘下的4萬元扣稅額則可由丈夫享用。按最高稅率17%計算，二人每年最多可慳稅2.04萬元。

扣稅延期年金最少供5年

要成為合資格的可申請扣稅延期年金，其中一項條件為供款期必須有至少5年的供款期。現時市面上提供的扣稅年金計劃，大部分都有5年或10年供款期選擇。比較下表列出的年金計劃，以相同累積期及年金開始年歲計算，如果攤分10年供款，保證內部回報比率會比5年期供款的略低（宏利的計劃除外）。不過，如果採用10年供款，則可多享5年的扣稅優惠。

年金期方面，僅匯豐銀行及永明金融的計劃有提供不同的年金期以供選擇，為受保人的退休計劃作出彈性配合，其中永明金融的計劃更可容投保人選擇長達終身的年金期。其餘公司的計劃都只有一個選項，例如恒生銀行、AIA及忠意保險的，都只提供僅10年的年金期，較適合作中期儲蓄計劃；安達人壽、中銀人壽及中國人壽（海外）的計劃，年金期均達到受保人100歲或終身，適合尋求長期退休收入的人士。

扣稅年金計劃屬分紅保單，大部分計劃的每月年金都包含了保證及非保證入息，恒生銀行的計劃則屬100%的保證入息，不涉任何非保證分紅。

根據保險公司的預測，扣稅年金計劃在保單生效期完結時，保證、非保證年金及其他種類的紅利所產生的總內部回報率（IRR），可以高達3厘至4厘。如果連同扣稅後節省下來的稅項計算，回報率會更高。不過，保險公司的非保年金及紅利等，會受到經濟、市况、公司經營情况及分紅政策等左右而出現變化。

最高最低回報率可差2厘

比較不同計劃的保證內部回報率，可見其中存在十分大的差異，最高及最低的回報率分別是永明的2.6厘及匯豐銀行的0.53厘。可以想像，保證回報偏低的計劃，受保人的年金入息高低，將主要取決於公司的非保證年金及其他紅利方面。

另外，保證內部回報率會根據其他不同因素而有變化，除了上述5年期及10年期供款的分別之外，保費以年繳方式繳付，回報又會高於季繳或月繳等的方法。此外，保單貨幣、保費是否準時繳付等都有所影響。

美元保單目前回報率最高

保單貨幣方面，目前保險公司提供的計劃均主要以美元為主，提供港元保單的選擇也有不少，人民幣保單暫時就只有中國銀行提供。回報率方面，目前以美元保單最高。

扣稅年金計劃屬於長期保險計劃，目前的保證回本期最短也須要8年，過早退保可能會造成損失。保險公司列出數據，顯示投保人在完成第一個保單年度後退保的話可獲退還的退保價值，其中永明的退保價值只有20%，即已繳的1萬元保費只會獲退回2000元，10年供款期獲退款的比例會更低。所以，投保前務必要清楚瞭解自己的財務狀况是否可支持如此長期的理財計劃，以免招致無謂損失。

[退休綢繆]