TVB未來6年投資66億 三大免費台最多

節目投資佔64.5億

據通訊局公布的《本地免費電視節目服務牌照中期檢討》的資料文件顯示，TVB在中期檢討後，披露承諾未來6年在節目及資本開支投入66億元，比剛過去的5年增加4.17%，當中絕大部分是節目投資，佔約64.5億元，其餘1.5億元為資本開支。

TVB收投訴 遠多於另外兩台

TVB在擴大投資同時，剛升任為總經理（節目內容營運）的曾志偉，早前亦罕見在中期業績發布會上，連帶交代明珠台會有自製的節目面向外籍觀眾，近日TVB亦力谷明珠台晚上電影時段及個別自製節目。

至於其餘兩個免費電視台，Viu TV所屬的香港電視娛樂承諾投資約21.71億元，其中其他營運開支佔比最大，佔約11.65億元，節目製作投資則約9.52億元。

香港開電視所屬的奇妙電視是三間電視台中，承諾投資最少，由2022至2028年將投資10.4億元，其中節目投資及其他營運開支各佔6.8及3.5億元。

此外，文件又披露，TVB在2015年至2021年中，錄得高達63,971宗投訴，當中有約4.32萬宗被通訊局裁定不成立。而Viu TV及香港開電視則各有772及261宗投訴。