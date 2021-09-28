海航控股通過重組方案 負債率降至81%

引入遼寧方大集團成戰略投資者

根據重組方案，海航控股餘下600億元帶息負債將分10年期清償，按2.89厘計息，全年財務費用預計約20億元，遠低於三大航目前每年50億至60億元的規模。

海航管理人和聯合工作組表示，今次的融資條件已是行業內最佳，重整完成後集團航空主營業務財務總費用預計將大幅下降80%以上。

海航今次重組，將引入遼寧方大集團成為戰略投資者，海航聯合工作組組長、集團黨委書記顧剛表示，戰略投資者將投入380億元，其中海航控股將獲得約250億元現金流補充，在清償經營性欠款後，海航航空主業仍有約100億元現金可用於企業經營。

同時，顧剛又表示，海航控股與境內外各大飛機租賃商達成了債務重組方案，針對破產重整前的飛機租金欠款，各大租賃商均給予了大幅豁免。針對破產重整後的租金，不僅下調15%至20%的標準，在未來幾年時間內，對寬體客機將由固定租金改為按飛行小時收費。

據路透社引述知情人士報道，海航控股於重組債務後將獲380億元人民幣作戰略投資，而公司的生息負債將降至600億元人民幣。消息指海航向債權人表示，清完債務後，負債率將降至81%，總資產會達到1700億元人民幣。