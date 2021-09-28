彭博指紹興子公司求援 融創股價急挫9％

昨斥2.62億回購債券

融創昨日股價最多曾跌9.79%，收市跌幅僅略為收窄至9.3%，全日成交額多達8.84億元，沽空比率達34.4%，較上周五的18.34%，明顯大增。至於融創昨日回購的2024年2月到期債券，昨日再跌約4%，過去兩個交易日累跌約一成。近期圍繞內房不利消息困擾市場，一有消息風吹草動，即觸發股價大幅波動。彭博社報道引述由融創紹興子公司發出信件，指近月紹興多次推出樓市調控政策，調控力度非常大，導致龐大的自住群體，尤其是改善客戶在該次調控中失去購房資格。同時，政策和環境急劇變化，嚴重打亂企業經營節奏，並對今年房地產銷售趨勢並不樂觀，懇請政府給予政策上的專項支持。不過，摩通昨日發報告指，事件僅涉一家子公司，估計對融創實際影響不大。

摩通：僅涉一家子公司 料影響不大

此外，融創昨晚公布，已於公開市場回購本金總額3360萬美元的2024年2月票據，回購本金額超過該票據原始發行本金總額的5%。該筆票據的本金總額則達6.5億美元。根據融創截至6月底止中期業績，該集團的負債比率為86.6%，較去年底下降9.4個百分點，手持現金餘額1231.9億元人民幣。