劉怡翔出任平保壹賬通董事

去年4月離任財庫局長

文件顯示，今年1月上任金融壹賬通香港總經理的劉凱旋已於6月辭任董事，其社交媒體亦顯示已離任總經理。劉怡翔於1979年加入政府擔任政務官，1993年轉職至金管局，官至助理總裁，及後在2004年成為按揭證券公司總裁到2012年。其後，劉怡翔在2013年成為問責高官，出任財庫局副局長，並於2017年政府換屆時升為局長，不過在2020年官員重組中，成為4名離任的官員之一。

本港近年發展金融科技，多家新興金融科技公司邀請了前財金高官坐鎮，包括前財政司司長曾俊華於2019年出任虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）的資深顧問，財庫局前局長陳家強於2020年出任虛擬銀行匯立銀行（WeLab）董事會主席。此外，金管局前總裁陳德霖成立則圓幣錢包，通過數碼錢包方式推出跨境企業支付服務。