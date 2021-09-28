聯儲局「鷹派」行長羅森格倫提前退休

64歲的羅森格倫，自1985年一直任職於波士頓聯儲銀行，並自2007年7月擔任銀行。他原定於明年擁有投票權。不過他曾透露，由去年6月起等待進行換腎手術。

此外，內地主要虛幣交易平台火幣發公告，已在9月24日停止內地新用戶註冊，並計劃年底前逐步清除現有內地用戶，以配合內地政府對虛擬貨幣交易的禁令。在香港上市的火幣科技 （1611） ，昨股價最多跌三成，收市7.85元，跌21.5%。比特幣價格昨輕微回落至4.3萬美元。

開發者：比特幣40年後升穿600萬美元

比特幣開發者、以太坊（Ethereum）及波卡區塊鏈（Polkadot）聯合始人安德雷森（Gavin Andresen）預期，比特幣價格在40年後將升穿600萬美元（約4680萬港元）。此前市場人士對比特幣價格的最大膽預測，是其長遠價格可達100萬美元。

（綜合報道）

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