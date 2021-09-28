張兆聰：三大弱勢板塊 港地產股彈力較佳

港股昨日低開後快速走高，一度升逾300點，但當時領升大市的除了美團（3690）和藥明（2269）外，還包括匯控（0005）和平保（2318），而全市下跌股份數目也多於上升，格局有點炒市不炒股。事實上，不少有好消息的板塊和概念股都高開低走，甚至倒跌，例如電力股、華為概念股都如此，市場只餘下綠電股仍然較強。中港兩地大落後消費股較佳，白酒股多股漲停，茅台董事長丁雄軍亮相臨時股東會，瀘州老窖推出股權激勵方案，連同五粮液均接近漲停。港股這邊金飾股周大福（1929）、啤酒股、蒙牛（2319）、農夫山泉（9633）等都上升。

格局有點炒市不炒股 綠電股仍較強

以幅度看，茅台由高位瀉逾40％，就算是10年前打貪一役的調整也不過如此。內地龍頭消費股預測市盈率一般已降至40倍至50倍水平，若中長期能維持10％的增速，現水平潛在跌幅就不會太大，開始會愈跌愈有支持，至少有條件進入區間波動。弱勢股反彈過後再試底。報道指融創中國（1918）紹興分公司向當地政府發出求助信，稱其現金流遭遇障礙和困難，懇請給予政策上的專案支持，消息令融創大跌9％，債價亦有所下跌。合景泰富（1813）、時代（1233）等都錄得較大跌幅。濠賭股則因澳門再爆疫情，「十一」黃金周基本上又泡湯，氣氛又再跌至冰點。

現金流壓力大 內房濠賭跌得殘

內房濠賭都跌得很殘，但市場認為民營內房股有資金鏈斷裂風險，在解決這個信心問題前（只有看到政策轉向），博反彈都是超短線，而上周反彈後再回試低位，若失守更會令市場失去信心。濠賭連續兩年受到疫情影響，現金流壓力大，現在還要應付續牌的新要求和不明朗因素，除了銀娛（0027）之外，市場對其他股份都信心一般，只有股價再大幅下跌後，資金才願意入市一博。

本地地產股同樣面對政策風險，但市場環境相對內房和濠賭股都健康，財政也穩健，負債率低之餘股息又高。雖然中央說遊戲規則已變，但地建會否認，中港官方也沒有再出聲。大家信不信並非重點，最緊要是中央仍不願意讓外界有一個破壞市場經濟的形象，還是希望留低香港自由市場的功能，暫未到破罐破摔階段。就算未來3至5年介入力度會更大，但這也有一個過程，至少一時三刻不會有嚴重產權風險。可以說，基本面是三大弱勢板塊中最好，市况不好也未必再大跌，一旦回暖應該有不俗的反彈。

張兆聰

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