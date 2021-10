擔當「科技產業化 產業科技化」引擎 香港科技園推動數碼生態圈

香港科技園行政總裁黃克強表示,數碼產業化是相當重要的課題,科技園配合香港政府的政策,推動數據中心及數碼發展。現時香港共有11間獨角獸公司,有三間來自科學園,包括Lalamove、商湯科技、SmartMore。雖然這三間獨角獸公司從事不同業務,但它們都和數據息息相關,業務上的運作建基於一個龐大的數據庫。推動創科發展離不開數碼產業,而發展數碼產業,其中一個關鍵的基建設施,就是數據中心。

發展數碼基建 完善硬件配套

香港的數據中心愈來愈多,帶動地價持續增長。儘管如此,香港科技園公司再工業化高級總監姚慶良博士認為,以此衡量一個地方的數碼產業發展情況,是較狹隘的說法。現時的高地價反映土地短缺,為產業發展帶來擔憂。

數碼發展日益普及,產業對土地需求愈來愈大。科技園於十年前已率先在將軍澳工業邨撥出3.5公頃土地以發展數碼基建,緩解當時產業發展的燃眉之急。姚慶良指,科技園積極配合政府政策,以承租契約的形式,透過公平公正的審批機制,甄選出對香港數碼產業有長遠承擔的公司,批出工業邨土地用作興建廠房或數據中心等基建設施,以支持公司在數碼產業方面的發展,同時在契約訂明承租條件,承租的公司需投放若干資源,做一些對整體產業有好處的事,例如研發工作、培訓人才等。另一方面,科技園又在將軍澳工業邨建立光纖網絡,以及建設一所能提供兩個獨立供電點的特色變電站,透過基建先行,帶動整體數碼產業的發展。相關設施除了便利了工業邨內的數據中心,連帶周邊的公司也一併受惠。

數碼基建持續發展,為數碼產業帶來強大助力。戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示,成熟的光纖網絡是香港發展數碼基建的優勢,香港現有11條海底電纜在香港上岸,還有3條在建設中,對數碼基建是非常有利的條件,惟未來仍需解決地價昂貴及電力供應問題,以助數據中心盡快落戶。

擴展數碼產業市場 增強軟實力

香港數碼產業發展愈趨成熟,但並不代表科技園可退居幕後。事實上,數碼發展單靠硬件並不足夠,也需要投入資源發展「軟實力」。姚慶良強調,市場需求已不是單單多幾座數據中心,而是多元化、涵蓋「IaaS」(Infrastructure as a Service—基建即服務)、「PaaS」(Platform as a Service—平台即服務)以及「SaaS」(Software as a Service—軟件即服務)的服務。這需要大量的人才、投資者,以及多元化和可持續發展的市場。為此,科技園致力安排投資經理和著名機構投資者,為科技初創提供培訓以及諮詢平台。同時亦通過展覽會、業界交流和募投活動等投資配對機會,藉此協助數碼企業拓展亞洲和歐洲市場。

數碼化發展有助行業升級轉型,團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院院長黃元山表示,不單金融科技及生物科技與數碼化息息相關,即使物流、教育及藝術等行業,也需要透過科技尋找出路,例如藝術發展需要創新科技配套的表演場地以作發展。他建議政府增加土地供應幫助產業發展,以推動多元經濟,擴展數碼產業市場。

香港數據中心協會主席李松德則認為,香港擁有58個數據中心、20多個營運商及多間電訊公司,數碼產業發展已相當成熟,建議政府可以將公共資源投放在非商業機構,對大學、研究所或初創投入更多,對整體經濟發展更有幫助。

吸納人才 助香港成為國際創科中心

科技園一直致力推動包括數碼產業在內的創科發展,提供行業支援及人才培訓。慧科資本有限公司聯合始創人邱達根認為,科技園提供很多軟實力方面的幫助,例如提供資金、培訓、協助聘請人才、為企業尋找合作伙伴等。在吸引全球科技人才有重大的推動力,有利香港發展成國際創科中心。有見創科獨角獸公司的成功例子愈來愈多,相信科技鴻溝正在縮減。

物流及供應鏈多元技術研發中心研究及技術開發總監鄭進雄博士亦提議,除了考慮引入海外人才,更重要是由本地教育著手,鼓勵本地學生投入理工科行業,例如在課程中可加入實務學習,提升創新及趣味。

建構生態圈 推動香港再工業

時至今日新產業幾乎都與數碼有關,行業會產生數據,數據亦會變成利潤價值。姚慶良表示,根據過往多年經驗,市場愈多人參與,愈做愈大,在良性競爭下,會愈多投資者感興趣,這才會令市場愈來愈蓬勃。長遠而言,科技園期望建立一個可持續發展的數碼生態圈,促進數碼產業發展及支援香港再工業化。

工業邨是推行香港「再工業化」的重要基地。科技園公司在2016年獲得撥款,於將軍澳工業邨興建數據技術中心(DT Hub)和先進製造業中心(AMC),作為推動香港再工業化的重要基建之一。姚慶良坦言,所謂「再工業化」不是再一次工業化,而是工業再進化,例如進化至數碼工業或數碼帶動的工業。科技園提出再工業化的「八大方向」,當中的關鍵是要促進增值服務,令新業務可持續發展。姚慶良亦補充說,新一波的數碼轉型才剛開始,即使是現時發展成熟的技術,也難以保證競爭力能夠持續至未來。因此,不同產業必須推動創新,才能跟上不斷演進的科技發展周期。

數碼產業是推動香港智慧城市的引擎。香港生產力促進局首席數碼總監黎少斌認為,擴大市場才可以增強軟實力。局方一直致力分享及製造成功案例,令傳統行業有信心進行數碼化,包括幫助中小企老闆了解工業4.0及數碼轉型,以及提升員工技術;培養所有企業習慣收集,分析及應用數據;並且加強網絡安全的認知及關注。

軟硬兼施 數碼產業令港工業起飛

科技園一直在建構多元化和可持續發展的數據生態圈,包括持續提升數碼基建,引入大大小小的數據中心,繼而吸引從事不同業務的研發人員和專才進駐。透過科技園的平台,促進不同產業相互合作,產生良性競爭,並且吸引投資,將數碼產業市場愈做愈大。姚慶良強調,市場蓬勃才能吸引投資資金,令年輕人看到初創的成功例子、行業的光明前景等,這些都是數碼生態圈不可或缺的。長遠來說,這個生態圈不只是局限於工業邨和科技園區,它所開發的產品、技術、營運經驗和企業網絡,都可以輻射到全港,令數碼產業成為香港工業再起飛的「引擎」。

以上資料由香港科技園提供