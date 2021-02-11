高盛再降中國GDP預測 限電影響工業 人行：仍有條件實施正常貨幣政策

明報記者 歐陽偉昉

今次限電措施，部分是因為政府今年工作報告提出，將耗能與國內生產總值比率降低3%，發改委在8月發表報告，公布今年上半年各省完成控制能源消耗總量，和取代高耗能企業（簡稱「能耗雙控」）的進度，指出包括製造業大省如廣東、福建、江蘇等9省被評為耗能不升反降，浙江、河南等10個省的降低率則未達要求，發改委本月推出加強雙控方案，並督促省份加強執行，多個省份本月要求高耗能企業減產、間歇供電，甚至影響民生用電。

料財政赤字佔經濟增長降至11%

新冠疫情影響亞洲其他地區生產，提高對內地的出口需求，加上疫情影響服務業，將製造業佔中國經濟比例，由去年的26%提升至次季的近28%（見圖）。高盛計算19個省份，高耗能行業如金屬生產、採礦業等佔經濟比重，並預期因節能有不同程度減產的影響，預期9月份節能10日會使第三季經濟按季增長減少約1個百分點，若情况在第四季持續，也會減少按季增長1.8個百分點。

此外，今年內地政府也將去年放寬的財政政策收緊，特別是在地方政府專項債券、土地出售、政策性銀行貸款等非正式的官方預算項目，高盛預期整體的政府財政赤字佔經濟增長，會由去年的16.4%降至11%，不過財政政策支持減少，同時降低了第三季按季經濟增長0.25個百分點。

綜合以上因素，高盛將第三季和第四季經濟按年增長，降低至4.8%和3.2%，除了下調今年經濟預測外，亦將2022年增長預期從5.6%降至5.5%。

人行連續8日淨投放 累計逾7000億

人民銀行行長易綱昨日則發表文章，指中國經濟潛在增速有望維持在5%至6%的區間，有條件實施正常貨幣政策，保持正常、向上傾斜的收益率曲線。中國將盡量延長實施正常貨幣政策的時間，目前不需進行購買資產操作。昨日人行為維護季末流動性平穩，淨投放1000億元的14天逆回購操作。人行連續第8日淨投放（見表），餘額升至逾7000億元，續創一年新高。