國家能源局召專題會議 能源股受惠急升

傳統電力股上升，華潤電力（0836）、中國電力（2380）及華能國際（0902）均升逾6%。燃氣股亦升，港華燃氣（1083）升7.8%，新奧能源（2688）及中國燃氣（0384）均升逾3%。

港股假期前夕北水最後一日交易，三大指數齊齊向上，恒指高開114點，午後曾升最多470點，收市升幅收窄至291點或1.2%，收報24,500點。國指升136點或1.59%，收報8720點。恒生科技指數收報6231點，升2.09%。主板成交1474億元。

昨三大指數齊向上

龍湖（0960）升7.04%，收報34.2元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升6.34%，收報150.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻112點；另匯控（0005）升1.37%至40.85元。騰訊（0700）及美團（3690）亦升逾1%。

北水連續第3日流入

北水南下合計淨流入58.88億元，連續第3日流入，累計流入136.69億元。昨日主要淨買入騰訊、美團、碧桂園服務（6098）、安踏（2020）及中海油（0883）。中海油於本周日宣布回A後，連續兩日升逾5%，昨日再升5.78%，收報8.97元。