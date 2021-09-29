金管局：銀行從業員技能不足 需建人才庫

擬就金融科技推新資歷架構

他提到，引入「商業數據通」有助銀行在客戶同意下取得客戶的商業數據，銀行能應用先進的數據分析工具，以評估客戶信貸風險，這讓過往信貸紀錄或抵押品不充足的中小企較易及較快地以較低成本獲得貸款，認為對銀行業及客戶是雙贏局面。

但余偉文亦指，科技雖可促進金融普及，但同時有風險，需要注意不當使用人工智能及機器學習可帶來不公平的結果，甚至是排斥的效果，例如模型作為基礎的貸款構建不當，對特定行業的中小企產生不公平的歧視，而從行為風險角度而言，客戶可能會收到不符合其最佳利益的產品投資建議，故有需要透過嚴格的驗證及測試，妥善管理這些風險、確保有關科技的算法公平。

「預先批核還息不還本」涉逾9000億

金管局副總裁阮國恒指出，跨境理財通已接獲不同銀行提交合共20宗申請，當中18宗申請雙向業務，另兩宗則先申請南向通，參與的銀行提供約百種不同的投資基金產品、逾200種債券產品，多數參與的銀行提供11個幣種存款產品，他重申希望10至11月有理財通服務推出。

「預先批核還息不還本」計劃方面，阮國恒指參與計劃的企業數目，現佔合資格企業總數的2.7%，比率並非很高，但認為交通、旅遊等行業需要支援，的士、小巴業仍處於受壓狀態，籲銀行業在風險管理原則允許範圍內包容。余偉文稱，銀行與金管局聯手就疫情引入一系列針對中小企及個人的紓緩措施，包括預先批核還息不還本計劃等，涉及金額已超過9000億元。