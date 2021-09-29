周大福︰8月港澳同店銷售增長50%

料受惠第二批消費券 對黃金周有信心

談到本港業務發展，孫志強指出，目前本港維持約80間門店，由於仍未通關，料即使通關後亦需時恢復，業務調整則要視乎業主取態，但會繼續針對本地客人需要做好業務，在成本、效益等更好控制。至於本月中推出的「來港易」計劃，孫志強表示，雖然短時間難以見到很大復蘇，但「起碼有啲人流，對其他行業及珠寶業都會有助」。

內地方面，集團中國內地董事總經理陳世昌表示，相信繼續有好消息，受疫情影響仍未通關，但相信內地消費者除了跨省市旅遊，會繼續本土消費，料黃金周數字正面及接近預期。陳世昌亦提到，雖然內地疫情反覆，但控制得宜，7月份已逐步跟到預期，8月份更因有七夕節慶因素，稍優於預期，9月份表現亦是預算之內。

內地門店將拓展至7000間

周大福於內地將加快開拓「下沉市場」，陳世昌表示，內地的新城鎮「並唔係大家想像中咁窮、咁難做」，由於周大福在一二線城市的滲透率已達八成以上，相反三線以下城市滲透率僅得「百分之十幾」，未來周大福內地門店將由目前的5000間門店，至2025年實現開店7000間，未來兩三年需開2000間門店，每年約700間左右，有信心超越此目標，達成「7000+」，令公司市佔率由目前7.6%，再推至2025年左右的13%，甚至更好。