金管局要求銀行上報恒大敞口 包括貸款衍生品 憂金融潛在風險

明報記者 方楚茵

金管局回覆本報查詢時表示，該局與銀行業界保持定期溝通，但不評論溝通的具體內容，並一直密切監察本港銀行體系的信貸風險。整體而言，香港銀行體系穩健，信貸風險可控。

路透：廣州城投將購恒大足球場

彭博又指出，一隻由恒大地產關聯方「Jumbo Fortune Enterprises Limited」發行的2.6億美元、票息8.5厘的境外票據，將於10月3日到期。報道引述知情人士指出，該隻債券部分持有人已組建臨時委員會，以便在一旦發生違約事件時追索債權，持有人主張中國恒大及其旗下天基控股有限公司對這隻債券負有擔保責任。

至昨晚，路透又報道，中國正要求萬科（2202）及中國金茂（0817）等國企購買恒大的資產，而少數的國企已經對恒大在廣州的資產進行盡職調查，並引述消息人士稱，廣州城投集團已接近以120億元人民幣，收購恒大旗下廣州足球俱樂部足球場及周邊住宅項目。

融創澄清：子公司從未求助

至於早前傳出另一龍頭內房融創中國（1918）紹興子公司向當地政府發救助信一事，引來公司股債雙跌。融創昨澄清「從未向政府提交『求助』報告」，並強調是「從未有過、也沒有任何需求和意願向政府提交類似報告」。

融創昨於微信公眾號發布聲明指出，紹興項目專案負責人欲為其在售專案的網簽問題尋求支持，初步整理了相關文字，誤發導致資訊外泄。公司在全國範圍內的專案建設運營正常、銷售良好。今年首8個月更實現合同銷售額4151億元人民幣，按年大增33%。集團又重申，打算未來繼續加大在紹興的投資力度。

人行提「兩個維護」 內房物管股升

雖然內房負面傳聞不絕，惟周一晚人行召開第三季度例會，罕有提出「兩個維護」的說法，即明確要求維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益。

消息帶動內房、物管股昨股價向上（見表），中國恒大昨曾升8.2%，收升4.71%、恒大物業（6666）收升2.68%；融創中國在澄清救助消息後，曾升20.2%，收市升14.81%，融創服務（1516）亦曾升16.6%，收市升12.68%。