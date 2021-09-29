物流平台Zeek目標兩年後赴美掛牌 上季估值按年漲逾倍

遠展愛點擊為新投資者

事實上，Zeek於去年第三季完成了1000萬美元的Pre-A輪融資；問及近一年先後融資3次，管理層解釋每次的融資金額不算多，目前累計獲得逾2500萬美元融資。是次新資金將用於產品優化及拓展海外新市場業務，並協助東南亞企業進入快電商。

Zeek表示，透過戰略合作伙伴，已成功在越南、泰國、新加坡及馬來西亞等市場落地。公司今年初起與泰國綜合餐飲企業Minor Group於芭堤雅試點成功，預計今年內覆蓋全泰國71府，涉及1500店及5000配送員；亦已與馬來西亞必勝客（Pizza Hut）簽訂商務協議，並於吉隆坡試點落地，計劃今年第四季擴大覆蓋服務範圍。

擬攻台快電商市場

管理層也透露，Zeek正計劃進軍台灣，預計可以透過跟當地的便利店、超市等合作，借助對方密集的前置店攻打快電商市場，惟相關合作目前仍在洽談當中，將適時公布。