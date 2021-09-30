維他奶後人羅琪茵周一搶先沽盛京 涉市值28.4億元

據聯交所資料，羅琪茵是透過轉讓公司形式出售所持4億股盛京股份，因此未有披露作價。出售完成後，羅琪茵仍持有約0.65%盛京H股。值得留意的是，據財經資料網站webb-site.com顯示，接貨的Cordoba Homes Limited，與其丈夫莊友堅旗下多家公司存在股權關係。

翻查資料，恒大在收購盛京的過程中，有不少友好的中港富豪參與，其中盛京在2019年6月宣布配股集資，當時內資股部分由恒大承接，羅琪茵及「細價股玩家」孫粗洪則參與H股配售，分別斥資約27.3億元承接4億股H股。

中策沽恒大汽車 買家一日賺7210萬

此外，另一恒大「友好」中策（0235）昨日公布，以每股2.28元，透過場外交易出售7000萬股恒大汽車（0708）股份予結好（0064）主席兼行政總裁洪漢文，套現1.596億元。中策預料，交易會為集團今個財政年度帶來確認虧損約19.55億元。由於恒大汽車今日勁升44%，洪漢文一日內帳面已勁賺7210萬元。