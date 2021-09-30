惠譽再降恒大評級 料中央直接出手機率低
文章日期：2021年9月30日
【明報專訊】國際評級機構惠譽周二（9月28日）再將中國恒大（3333）及其子公司信用評級由「CC」降至「C」級。該行中國房地產行業聯席主管鄭俊英表示，難言恒大危機的解決時間，但相信政策不會因事件而放鬆，內房行業仍需持續去槓桿；他估計，中央最終不會直接參與救助恒大，而恒大在陸續出售資產後，將主要優先保障購房者，股東及境外債券持有人的獲償次序都會較後。
賣產後優先保障購房者
鄭俊英表示，恒大昨日以近100億元人民幣出售所持約19.93%盛京銀行（2066）非流通內資股，接貨者亦是國企，可見在恒大出售資產的過程中主要是由國企參與，估計未來雖可能有民企參與，但由政府直接參與可能性較低。他又相信，即使政策放寬亦只會是小規模，大方向仍是令房地產市場穩健及長遠發展，政策大方向不會改變。
問到內房板塊可會出現下一家恒大時，他指恒大與其他內房相比有其獨特性，因問題在於其資本結構，特別多短期融資，亦大幅度依賴商票，兩者疊加起來，當出現問題時，就會導致流動性非常困難的局面。
稱內房債息仍合理 籲選財務穩健公司
不過，他不認為市場投資者會因為恒大事件而完全避開投資內房板塊，近期內房發債的息率仍然合理，相信投資者長遠會對行業較審慎，選擇一些財務較穩健的公司，而非避免投資整個板塊。