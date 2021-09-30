惠譽再降恒大評級 料中央直接出手機率低

賣產後優先保障購房者

鄭俊英表示，恒大昨日以近100億元人民幣出售所持約19.93%盛京銀行（2066）非流通內資股，接貨者亦是國企，可見在恒大出售資產的過程中主要是由國企參與，估計未來雖可能有民企參與，但由政府直接參與可能性較低。他又相信，即使政策放寬亦只會是小規模，大方向仍是令房地產市場穩健及長遠發展，政策大方向不會改變。

問到內房板塊可會出現下一家恒大時，他指恒大與其他內房相比有其獨特性，因問題在於其資本結構，特別多短期融資，亦大幅度依賴商票，兩者疊加起來，當出現問題時，就會導致流動性非常困難的局面。

稱內房債息仍合理 籲選財務穩健公司

不過，他不認為市場投資者會因為恒大事件而完全避開投資內房板塊，近期內房發債的息率仍然合理，相信投資者長遠會對行業較審慎，選擇一些財務較穩健的公司，而非避免投資整個板塊。