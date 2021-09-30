港府申壹傳媒清盤 稱出於「公眾利益」

據通告提及，證監會早前對壹傳媒做了廣泛的查詢，並將從查詢取得的與呈請有關的重要資料及證據，提供予財政司長。根據查詢取得的資料及證據，證監會也相信將壹傳媒清盤是「符合公眾利益」。

排期12月15日聆訊

陳茂波於今年7月28日「經考慮公眾利益」，根據《公司條例》委任會計師公會前會長陳錦榮任審查員，調查壹傳媒事務。至9月中旬，審查員提交了一份中期報告。港府昨日曾表示，由於壹傳媒全體董事已於9月5日辭任，審查員未能及時索取對調查工作有用的資料，增加調查難度，因此昨日進入壹傳媒大樓搜集證據。

本報向工聯會九龍東總幹事鄧家彪查詢，有關員工可對事態的跟進，鄧家彪表示，員工須在勞資審裁處取得勝訴文件，申請法援並由律師向法院申請加入清盤行動，成為債權人，公司清盤後會按優次向債權人還款，按法例僱員可優先獲補償、即俗稱「828」，最多8000元工資、8000元遣散費及2000元代通知金。

他相信，現已確認僱主欠薪及正清盤，蘋果員工亦可申請破欠基金，基金會墊支部分欠薪、遣散費及代通知金等。