金融地產力撐 恒指拗腰彈

不過，昨晚早段恒指夜期受壓，截至昨晚11時半，報24,405點，低水近260點。

美國10年期債息上揚，利好金融股撐起大市。當中友邦（1299）升3.07%至89.05元，成為貢獻恒指升幅最大的藍籌，帶動大市升59點。中銀香港（2388）、工行（1398）、建行（0939）及恒生銀行（0011）均升逾2%。另本地地產股亦見強勢，新世界（0017）升4.2%，收報32.05元；新地（0016）、恒地（0012）及九置（1997）等亦升逾3%，分別較即市低位反彈逾4%。

科技股方面，「ATM」全線向下，阿里（9988）跌1.7%至148.3元，成為拖低恒指跌幅最大的藍籌，共拖低32點；騰訊（0700）收報465元，跌1%；美團（3690）全日跌0.7%，收報250元。

淡馬錫暫緩掃中資科網股

新加坡主權投資基金淡馬錫首席投資策略師羅錫德（Rohit Sipahimalani）接受彭博社訪問時表示，該公司暫緩進一步投資中資科網股，希望內地監管整治行動的影響能變得明朗。但他強調，淡馬錫經挑選後仍會投資中國其他行業。